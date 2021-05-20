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Talaş taşıyan kamyonda yangın meydana geldi

Kastamonu Tosya'da D-100 karayolu üzerinde giden talaş taşımakta olan kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 21:12
Talaş taşıyan kamyonda yangın meydana geldi
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Kastamonu’ya bağlı Tosya ilçesinde seyir halinde olan bir kamyon bir anda yanmaya başladı. Talaş yüklü olan kamyon alevlerin etkisi altında kalarak adeta kül oldu.

Olay akşam saatlerde Kastamonu’da bulunan D-100 karayolunda yaşandı. Mustafa Çalışır’ın kullandığı 37 AC 242 plakalı talaş taşıyan kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sürücüsü araçta çıkan yangını fark ettikten sonra önce yangını söndürmeye çalıştı ardından ise itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangın nedeni ile kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 21:12
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Anahtar Kelimeler:
KastamonuYangın
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