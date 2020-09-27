Taksim'deki gece kulübünde pes dedirten görüntüler!

Türkiye’de etkisini aylardır sürdüren korona virüsü sonrasında eğlence mekanları kapatılmış ve toplu etkinlikler yasaklanmıştı. Ancak bu yasağı hiçe sayan birçok gece kulübü, mekanlarını ruhsat değiştirerek açtı ve müşterilerin eğlenmesine izin verdi.

Taksim’de kapatılan bir gece kulübünde dün gece pes dedirten görüntüler kaydedildi. Koronavirü salgınına rağmen gece kulübüne gelen kişiler, maske takmadan ve sosyal mesafe olmadan eğlendi. Yüksek sesli müzikle alkol alıp kendinden geçen kişiler, ne kendilerinin ne de içerdekilerin sağlığını umursamadı. Gece kulübüne eğlenmeye giden bir kişi ise o anları sosyal medya hesabından anbean yayınladı.