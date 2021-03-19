Taksim Gezi Parkı'nda mülkiyet değişikliği: Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçirildi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaptığı bir açıklamada Taksim Gezi Parkı ile ilgili mülkiyetin alınan bir kararla 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı' geçtiği duyuruldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2008 yılında yapılan Vakıflar Kanunu'na ait madde İnönü Meydanı alanı içerisinde bulunan 751 ada'ya sahip 1, 2 ve 3 nolu parseller ile, Cumhuriyet mevkii sınırları içerisinde olan 751 ada'daki 4 parselin mülkiyeti hakkında alınan bir kararla Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildiğini açıkladı. Söz konusu mülkiyete ilişkin devir işlemlerinin ise 12 Mart 2021 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiğinin belirtildiği açıklamada tescil edildiği belirtilen açıklamada, 2008 yılında gerçekleştirilen kanuni düzenleme kapsamında vakıf yolu ile meydana gelen ve sonrasında Hazine veya belediye mülkiyetine geçmiş olan tün kültür varlıklarının 'Mazbut Vakfına' devri olduğuna dair ibarenin yasa ile kanunlaştırıldığı ifade edildi.