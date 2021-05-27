Taksim Camii yarın ibadete açılıyor!

’nda 50 senelik hayal gerçekleşiyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yapmış olduğui,Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle ile birlikte yarın ibadete açılacak. Tarihi açılış için bütün hazırlıklar sona ermiş durumda. Pandemi durumuna karşı bütün tedbirler de uygun vaziyette. Tören’de bulunabilecek olan insanların toplumsal mesafe kuralına uygun halde olmaları için düzenlemeler tamamlandı. Belediye ekipleri açılış günü için vatandaşlara seccade, maske ve dezenfektan verecek. Taksim Camiini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılış için meydana getirilen hazırlıkları gözlemledi. Aynı zamanda caminin konumunda bulunan okuyucularımız caminin tamamlandığını da görebilecekler.

Planları 4 sene önce tamamlanınlan İstanbul'un önemli konumlarından birinde bulunacak olan Taksim Cami 2 bin 482 metrekarelik alanda yapımı bitirildi. 9 metre 45 cm yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek yapılardan birine ulaşmış olma durumunu taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 şahıs aynı anda ibadetlerini gerçekleştirebilecekler. Ana girişi ile beraber 4 girişi bulunan Taksim Caminin zemin üzeri bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alana sahip camide aynı zamanda 165 araçlık 3 kattan oluşan otopark da var. Taksim Camiinin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu işlemeleri de mevcut. Cami, ibadetin yanı sıra konuşma ve sergi şekliyle de kültür sanat etkinlikleriyle kapısını insanlara açabilecek durumda.