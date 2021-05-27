Planları 4 sene önce tamamlanınlan İstanbul'un önemli konumlarından birinde bulunacak olan Taksim Cami 2 bin 482 metrekarelik alanda yapımı bitirildi. 9 metre 45 cm yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek yapılardan birine ulaşmış olma durumunu taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 şahıs aynı anda ibadetlerini gerçekleştirebilecekler. Ana girişi ile beraber 4 girişi bulunan Taksim Caminin zemin üzeri bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alana sahip camide aynı zamanda 165 araçlık 3 kattan oluşan otopark da var. Taksim Camiinin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu işlemeleri de mevcut. Cami, ibadetin yanı sıra konuşma ve sergi şekliyle de kültür sanat etkinlikleriyle kapısını insanlara açabilecek durumda.
Taksim Camii yarın ibadete açılıyor!
Temeli 4 yıl önce bitirilen ve 2500 insanın aynı zamanda ibadetini gerçekleştirebileceği caminin açılışı yarın…
27 Mayıs 2021 Perşembe 15:57
Son Güncelleme: 27.05.2021 15:57