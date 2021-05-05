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Takı üreticisi Pandora’dan dikkat çeken hamle! Saf elmas kullanmayı bırakıyor!

Dünyanın en büyük takı üreticileri arasında yer alan kaliteli marka Pandora, son dakika açıklamaları ile herkesi şaşırttı. Bundan sonra ürünlerinde saf elmas yerine yapay elmas kullanacağını açıklayan Pandora markası dikkatleri üzerine çekti. Ayrıntılar haberimizde

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:01
Takı üreticisi Pandora’dan dikkat çeken hamle! Saf elmas kullanmayı bırakıyor!
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Merkezi Danimarka Kopenhag’da yer alan Pandora, son dakika açıklamasına göre ürünlerinde artık gerçek elmas değil yapay elmas kullanacağını açıkladı. İlk kez yapay ortamda elmas üreteceklerini açıklayan Pandora, takılarda bundan sonra madenden çıkarılan elmasları değil, kendi ürettikleri yapay elmasları kullanacağını açıkladı.

Pandora mağazası açıklamasında şirketin, elmas piyasasını dönüştürmeyi, ürünleri sürdürebilir ve herkesin ulaşabileceği hale getirmeyi hedeflediklerini açıklayan Pandora mağazası yapay elmasın, elmasta aranan "4 C kriterine (kesim, renk, netlik ve karat)" birebir uyduğu aktardı.

2020 yılında 50 bin parça saf elmas kullanılan Pandora, Afrika ülkelerine dikkat çekti. Afrika ülkelerinde elmas madenlerindeki insani olmayan çalışma koşulları ve çocuk işçilerin çalıştırılması konusu da giderek tüketiciler tarafından daha fazla sorgulanmasına dikkat çeken takı mağazası bu sebeple saf elmas kullanmayı bıraktığını öne sürdü.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:01
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Anahtar Kelimeler:
Saf ElmasPandoraTakıYapay
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