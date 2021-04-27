Tahliyesine karar verilen Melek İpek: Bu gece rahat uyuyacağım..

Antalya'da eşi tarafından elleri kelepçelenerek darp edilen ve eşinin cinsel saldırısına uğrayan Melek İpek (31), ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile öldürmüştü. Polise teslim olduktan sonra tutuklu olarak yargılanan ve bugün mahkemeye çıkan 2 çocuk annesi Melek İpek meşru olarak yapılan savunmada sınırların aşılmasını mazur görülebilecek bir korku ve telaş nedeniyle ileri gelen bir olayda faile ceza verilemez hükmü gereğince tahliyesine karar verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık olarak katılan Melek İpek'in yanı sıra, müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan ve 'haksız tahrik' indirimi talebiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemi ile mahkemeye sunulan iddianameyle yargılanması talep edilen Melek İpek hakkında mahkeme heyeti 'ceza verilmesine yer olmadığına' hükmüne karar kıldı ve 2 çocuk annesi kadın heyetten tahliye kararı aldı.

Melek İpek, tahliye olacağını beklediğini fakat bu kadar çabuk olmasını tahmin etmediğini belirterek çok mutlu olduğunu ve kızlarını çok özlediğini söyledi. Yanında olan herkese teşekkür eden Melek İpek, kızlarıyla eve gidip omlarla uyumak istediğini ve bu gece rahat bir uyku uyuyacağını dile getirdi. Antalya'daki Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmiş olarak çıkan melek İpek, yakınlarıyla birlikte Döşemealtı ilçesindeki evine gitti.