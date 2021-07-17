Tahliye Edilen Ümitcan Uygun Tüm Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı

Keçiören’deki evinde geçtiğimiz yıl haziran ayında ölü bulunan’ın ölümünün şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun’un dün gece tahliye edildi. Ümitcan Uygun’un tahliyesine karar verildiğini avukatı olan Hayri Çağatay Cengiz duyurdu.

Uyuşturucu kullandığı görüntülerin yayılmasının ardından ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek’ suçundan 6 ay tutuklu kaldıktan sonra Ümitcan Uygun’un dün gece itibariyle tahliye edildiği bilgisi gündeme çığ gibi düştü.

