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Tahliye Edilen Ümitcan Uygun Tüm Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı

Geçen yıl Haziran ayında işkence ederek Aleyna Çakır’ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, bir kadınla uyuşturucu kullandığı görüntülerden sonra tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra dün gece yarısı tahliye edilen Ümitcan Uygun, tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinden dolayı tutuklanan Ümitcan Uygun’un tahliye edilmesi büyük tepkilere yol açtı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:37
Tahliye Edilen Ümitcan Uygun Tüm Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı
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Keçiören’deki evinde geçtiğimiz yıl haziran ayında ölü bulunan Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun’un dün gece tahliye edildi. Ümitcan Uygun’un tahliyesine karar verildiğini avukatı olan Hayri Çağatay Cengiz duyurdu.

Uyuşturucu kullandığı görüntülerin yayılmasının ardından ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek’ suçundan 6 ay tutuklu kaldıktan sonra Ümitcan Uygun’un dün gece itibariyle tahliye edildiği bilgisi gündeme çığ gibi düştü.


Son Güncelleme: 17.07.2021 14:37
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Anahtar Kelimeler:
ümitcan UygunAleyna Çakır
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