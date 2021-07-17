Tahliye Edilen Ümitcan Uygun Tüm Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:37
Keçiören’deki evinde geçtiğimiz yıl haziran ayında ölü bulunan Aleyna Çakır
’ın ölümünün şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun’un dün gece tahliye edildi. Ümitcan Uygun’un tahliyesine karar verildiğini avukatı olan Hayri Çağatay Cengiz duyurdu.
Uyuşturucu kullandığı görüntülerin yayılmasının ardından ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek’ suçundan 6 ay tutuklu kaldıktan sonra Ümitcan Uygun’un dün gece itibariyle tahliye edildiği bilgisi gündeme çığ gibi düştü.
Son Güncelleme: 17.07.2021 14:37
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