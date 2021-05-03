Tacizci turistin kadın polise ahlaksız teklifi! İngiliz asıllı turist gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Antalya’nın Kaleiçi girişi Saat kulesinin önünde gerçekleşti. Litvanya asıllı İngiliz turist, maske takmadığı için devriye gezen polisler tarafından uyarıldı. Polisin maske takması konusunda uyarısını uygulamaya Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi.





Olayın ardından Türk polisleri çok sinirlendi ve biber gazını çıkararak, pasaport gösterilmesi istenildi.

Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, polislerin yanında cep telefonunu çıkardı ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Polisler de Solovjovs’u görüntü altına alırken olay yerine gelen asayiş ekiplerine bacağındaki yara izini gösterdi ve polisler tarafından köpeklerin ıssırdığını öne sürdü.



Polis aracına binerken yine maskesini çene altında tutan İngiliz asıllı adam, devriye polisleri tarafından polise hakaret, maske takmama ve ahlaksız tekliften dolayı şikayetçi olacağı öğrenildi.



