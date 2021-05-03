İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Tacizci turistin kadın polise ahlaksız teklifi! İngiliz asıllı turist gözaltına alındı

Antalya’da son dakika haberine göre kentte turist olarak gezinen ve maske takmadığı polisler tarafından uyarılan 34 yaşındaki İngiliz Dmitrijs Solovjovs, ‘beğendim bana göndersene’ sözleri ile tacizde bulundu. İngiliz asıllı tacizci adam gözaltına alındı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:43
Tacizci turistin kadın polise ahlaksız teklifi! İngiliz asıllı turist gözaltına alındı
Takip Et:

Son dakika haberine göre Antalya’nın Kaleiçi girişi Saat kulesinin önünde gerçekleşti. Litvanya asıllı İngiliz turist, maske takmadığı için devriye gezen polisler tarafından uyarıldı. Polisin maske takması konusunda uyarısını uygulamaya Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi.

Olayın ardından Türk polisleri çok sinirlendi ve biber gazını çıkararak, pasaport gösterilmesi istenildi.

Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, polislerin yanında cep telefonunu çıkardı ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Polisler de Solovjovs’u görüntü altına alırken olay yerine gelen asayiş ekiplerine bacağındaki yara izini gösterdi ve polisler tarafından köpeklerin ıssırdığını öne sürdü.


Polis aracına binerken yine maskesini çene altında tutan İngiliz asıllı adam, devriye polisleri tarafından polise hakaret, maske takmama ve ahlaksız tekliften dolayı şikayetçi olacağı öğrenildi. 




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TuristAntalyaİNGİLİZMaskeTaciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Popüler Haberler

Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Şok market 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününde hangi ürünler satılacak? İşte indirimli ürünler
AB'den teklif geldi Aşılanmış kişilere seyahat izni açıklaması
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu
Masum 408.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Masum 407. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masum yeni son bölüm izle
Yıldız Tilbe Tarkan'ı challengeye davet etti. Tarkan'ın cevabı dikkat çekti. Challenge nedir ne anlama gelir?
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yaralı Kalbim 88. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 89.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Arka Sokaklar 589.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Kırmızı Oda canlı izle! TV 8 Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda 35. bölümünde neler olacak?
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
1500 TL ödeme yapılacak!
Rüyada kılıç görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kılıç görmek rüyasının tabiri
Canlı izle Medipol Başakşehir Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Menajerimi Ara yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Kuzeninin kör kurşununa kurban giden Osman toprağa verildi
E devlet kredi risk puanı ve notu sorgulama 2021
Kasımpaşa Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa AlanyaTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 9. bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Teşkilat son bölüm

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.