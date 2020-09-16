Tacizci hocanın terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıktı!

İstanbul’da kendisini hoca olarak tanıtan ve evine gelen kadınlara cinsel istismarda bulunan Burhan Dalgalı, görüntülerin intenette yayılmasının ardından tutuklandı. Dolandırıcılık suçundan da kaydı olan Dalgalı’nın, terör örgütü PKK etkinliklerine katıldığı öğrenildi.

PKK ile bağlantısı olduğu öğrenildi

Kendini cinci hoca olarak tanıtan 48 yaşındaki Burhan Dalgalı’nın, eşiyle boşanma aşamasında olan kadınları evliliklerini kurtaracağı iddiasıyla vücutlarına yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Evde çekilen istismar görüntülerinin yayılmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

Dolandırıcılık ve cinsel istismar nedeniyle tutuklanan Burhan Dalgalı’nın daha önce terör örgütü PKK’nın etkinliklerine katıldığı belirlendi. Dalgalı’nın sosyal medyada yer alan bir fotoğrafında PKK için dua ettiği görülüyor.