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Tacizci hocanın terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıktı!

Kendini hoca olarak tanıtarak kadınlara cinsel istismarda bulunan Burhan Dalgalı'nın daha önce PKK etkinliklerinde dua ettiği görüntüler ortaya çıktı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:02
Tacizci hocanın terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıktı!
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İstanbul’da kendisini hoca olarak tanıtan ve evine gelen kadınlara cinsel istismarda bulunan Burhan Dalgalı, görüntülerin intenette yayılmasının ardından tutuklandı. Dolandırıcılık suçundan da kaydı olan Dalgalı’nın, terör örgütü PKK etkinliklerine katıldığı öğrenildi.


Kendini cinci hoca olarak tanıtan 48 yaşındaki Burhan Dalgalı’nın, eşiyle boşanma aşamasında olan kadınları evliliklerini kurtaracağı iddiasıyla vücutlarına yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Evde çekilen istismar görüntülerinin yayılmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

PKK ile bağlantısı olduğu öğrenildi

Dolandırıcılık ve cinsel istismar nedeniyle tutuklanan Burhan Dalgalı’nın daha önce terör örgütü PKK’nın etkinliklerine katıldığı belirlendi. Dalgalı’nın sosyal medyada yer alan bir fotoğrafında PKK için dua ettiği görülüyor.



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:02
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Anahtar Kelimeler:
Tacizci HocaBurhan Dalgalı
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