Taciz nedeniyle tutuklanan kişi cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı şeyi yaptı

Bodrum’da 21 yaşındaki genç kızı 1.5 yıl taciz eden kişi cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı şeyi yaptı. Ortakentte esnaflık yaptığı bilinen 46 yaşındaki Nurettin Ş. Ege Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki T.Ç.’yi taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle 2 ay önce tutuklanmış ve yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tacizlerini sürdürdü

Elektronik kelepçe takılan şahsın T.Ç.’ye 200 metreden fazla yaklaşması halinde tutuklanmasına karar verilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra genç kızı yeniden taciz etmeye başlayan Nurettin Ş.,’nin kendi dükkanında da genç kız hakkında sözler sarf ettiği belirtildi.

2 tanıkla birlikte yeniden şikayetçi olan T.Ç. Nurettin Ş.’nin yeniden tutuklanmasını sağladı.