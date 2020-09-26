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Taciz nedeniyle tutuklanan kişi cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı şeyi yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taciz nedeniyle tutuklanan Nurettin Ş. (46) cezaevinden tahliye olduktan sonra yine aynı şeyi yaptı. Genç kız, Nurettin Ş. hakkında yeniden şikayetçi olunca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 14:16
Taciz nedeniyle tutuklanan kişi cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı şeyi yaptı
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Bodrum’da 21 yaşındaki genç kızı 1.5 yıl taciz eden kişi cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı şeyi yaptı. Ortakentte esnaflık yaptığı bilinen 46 yaşındaki Nurettin Ş. Ege Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki T.Ç.’yi taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle 2 ay önce tutuklanmış ve yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Elektronik kelepçe takılan şahsın T.Ç.’ye 200 metreden fazla yaklaşması halinde tutuklanmasına karar verilmişti.

Tacizlerini sürdürdü

Cezaevinden çıktıktan sonra genç kızı yeniden taciz etmeye başlayan Nurettin Ş.,’nin kendi dükkanında da genç kız hakkında sözler sarf ettiği belirtildi.

2 tanıkla birlikte yeniden şikayetçi olan T.Ç. Nurettin Ş.’nin yeniden tutuklanmasını sağladı.



Son Güncelleme: 26.09.2020 14:16
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Anahtar Kelimeler:
BodrumMuğlaTaciz
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