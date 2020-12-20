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Taciz iddialarıyla gündem olan CHP Osmangazi İlçe Başkanı istifa etti

CHP Osmangazi ilçe Başkanı M.A.’nın 17 yaşındaki S.G’yi taciz ettiği iddiaları gündem olmuştu. Gündem olan olayın ardından M.A. görevinden istifa ettiği açıkladı.

20 Aralık 2020 Pazar 00:59
Taciz iddialarıyla gündem olan CHP Osmangazi İlçe Başkanı istifa etti
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Geçtiğimiz günlerde CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.’nın 17 yaşındaki S.G adlı genç kıza mesaj yoluyla tacizde bulunduğu iddia edilmişti. İddialara göre M.A. “Bana abi deme” ve “senden hoşlanıyorum” şeklinde mesajlar atarak genç kızı taciz etmişti.

İddiaların ardından M.A görevinden istifa ettiği yazılı bir açıklamayla duyurdu. M.A yaptığı açıklamada “Atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu taciz olayıyla alakalı Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 17 yaşındaki bir çocuğa yapıldığı iddia edilen tacizin pedofili olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ayhan Salman’ın yanı sıra birçok siyasiden de olaya ilişkin açıklama yapıldı. İddiaların odağı olan kişinin açıklamasında partiye zarar vermemek adına istifa ettiğini açıklaması, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce’nin CHP’ye yönelik eleştirilerinde yer alan ifadeleri akıllara getirdi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:59
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Anahtar Kelimeler:
TacizCHPOsmangazi
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