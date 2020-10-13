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Tablo değişti! İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı

Yaşanan korona virüs pandemi sürecinde Ankara'da ki vaka sayılarında görülen rekor yükselmeler azalırken bu sefer megakent istanbul'da vaka sayıları artmaya başladı.

13 Ekim 2020 Salı 13:41
Tablo değişti! İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
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Korona virüs ile mücadele de 8. aya girilirken tüm şehir ve kurumlarda tedbirler devam ediyor. ÖTe yandan alınan tüm tedbir ve idari yaptırımlara rağmen özelllikle büyüklşehirlerde vaka sayılarında yükseliş sürüyor.

Geçtiğimiz dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkent Ankara'da vaka sayılarının rekor düzeyde arttığını ve megakent istanbulu bile geçtiğimi duyurmuş, vatandaşları dikkatli olması ve tedbirlere uymaları konusunda uyarmıştı.


Ancak aradan geçen süreçte Başkent Ankara'da özellikle Eylül başında görülen ani yükselişker durmaya başladı ve vaka sayıları durağanlaşmaya geçti. Ancak megakent İstanbul için ise durum tam tersi hale geldi ve vaka sayıları yükselişe geçti.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre. Bakanlık yaptığı korona virüs gündemli toplantıda bu konuları ele aldı. Eylül ayında Ankara'daki vaka sayında görülen artış azalırken İstanbul'da ise vaka sayıları artmaya hatta  Ankara'nın2 katını geçmeye başladı.

Konuyla ilgili detaylı bir inceleme ve değerlendirme yapan sağlık bakanlığı yetkileri marmara bölgesinde özellikle İstanbul'da önlemlerin artırılması gündeme geldi.



Son Güncelleme: 13.10.2020 13:41
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Korona VirüsAnkara Vaka SayılarıIstanbul Vaka Sayıları
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