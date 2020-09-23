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Suudi Arabistan, umre ziyaretlerini 4 Ekimden itibaren kademeli olarak başlatacak

Salgın dolayısıyla bir süre önce korona-virüs önlemleri kapsamında durdurulan umre ziyaretleri Suudi Arabistan’dan gelen bilgilere göre 4 Ekimden itibaren kademeli olarak başlayacak.

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:20
Suudi Arabistan, umre ziyaretlerini 4 Ekimden itibaren kademeli olarak başlatacak
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Salgın dolayısıyla bir süre önce korona-virüs önlemleri kapsamında durdurulan umre ziyaretleri Suudi  Arabistan’dan gelen bilgilere göre 4 Ekimden itibaren kademeli olarak başlayacak.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgınından dolayı tüm ülkeler kendince önlemlerinin alıp kapılarını dış ülkelere kapamıştı.6 aydır umre ziyaretlerinin de durdurulduğu Suudi Arabistan’da normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kademeli olarak Umre ziyaretlerini açacağını belirterek 4 Ekim günü başlayacak olan girişleri 4 aşamalı olarak yapacağını duyurdu. İlk kısım olarak Suudi Arabistan kendi halkını içeriye alarak toplamda 6 bin kişiye izin verileceğini duyurdu.



Son Güncelleme: 23.09.2020 10:20
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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanUmre Ziyareti
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