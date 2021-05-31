Sütteki yeni hile duyanları şok etti! Yağı çıkarılıyor, çamaşır suyu ekleniyor

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci, 1 Haziran Dünya Süt günü öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Hastalık yapan mikroorganizmaların kaynatma ya da pastörizasyon işlemiyle sütten uzaklaştırılacağını söyleyen Ekinci, sütün içerisinde mikroorganizmaların olduğunu bu yüzden ilk olarak ısı işleminden geçmesini gerektiğine değindi.

Ev ortamında da sütü kaynatarak sterilizasyon edebilirken sütteki hileler vatandaşları tedirgin etti. Sütün hacmini artırmak amaçlı içerisine çamaşır suyu katılması hileler arasında yer alırken Ekinci, süt tüketen kişilere belirli kontrol şartları altında üretilen sütleri önerdi.

Bu anlamda hile yapan firmaları Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa ederken Bakanlığın yaptığı araştırmalar sayesinde bu hilelerin azaldığı görülüyor.

Çiğ süt hızlı bozulan ürünler arasında yer alırken süt alınan yerin hangi şartlar altında korunduğu dikkat edilmesi gerekir. Sütün kaynatma oranı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ekinci, “Sütte uzun süreli kaynatmayla besin değerinin daha fazla düşmesine neden olabiliyoruz.” dedi.

Sokaktan alınan sütün içerisinde oldukça fazla mikroorganizmalar bulunurken dağıtım yerine gelene kadar bulunan mikroorganizmalar sayısını artırabilir.