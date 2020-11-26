Susurluk'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

Balıkesir’e bağlı Susurluk ilçesinde kaçak içki ürettiği iddia edilen bir kişinin evine düzenlenen baskın ile 110 litre kaçak içki bulundu. N.Ç isimi kişinin evine yapılan aramada evde sahte içki anason yağı ve etil alkol bulundu.

Susurluk’ta gerçekleşen olayda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı kaçak içki ürettiği ve satışını yaptığı öğrenilen N.Ç adlı kişinin evine yaptığı baskın ile evde 4 anason yağı, 10 Litre içki ve 100 Litre Etil alkol bulundu.

Baskın sonrasında evde bulunan alkol ve ürünleri Jandarma tarafından ele geçirildi. Kaçak alkol üreticisi ise gözaltına alındı.