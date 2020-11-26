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Susurluk'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Balıkesir Susurluk'ta bir kişinin evine düzenlediği operasyon ise 110 litre kaçak alkol ele geçirdi. Evde yapılan aramalar sonucunda 100 litre etil alkol, 10 litre sahte içki bulunarak jandarma tarafından el konuldu.

26 Kasım 2020 Perşembe 02:54
Susurluk'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu
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Balıkesir’e bağlı Susurluk ilçesinde kaçak içki ürettiği iddia edilen bir kişinin evine düzenlenen baskın ile 110 litre kaçak içki bulundu. N.Ç isimi kişinin evine yapılan aramada evde sahte içki anason yağı ve etil alkol bulundu.


Susurluk’ta gerçekleşen olayda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı kaçak içki ürettiği ve satışını yaptığı öğrenilen N.Ç adlı kişinin evine yaptığı baskın ile evde 4 anason yağı, 10 Litre içki ve 100 Litre Etil alkol bulundu.

Baskın sonrasında evde bulunan alkol ve ürünleri Jandarma tarafından ele geçirildi. Kaçak alkol üreticisi ise gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 26.11.2020 02:54
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Anahtar Kelimeler:
SusurlukKaçakiçkiOperasyon
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