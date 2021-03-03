Survivor Yunus Emre Karabacak'ın babası kimdir? Milli güreşçi Reşit Karabacak kimdir?

Survivor 2021’İn yarışmacılarından birisi olan Yunus Emre Karabacak’ın babası Reşit Karabcak’ın kim olduğu araştırılmaktadır. Yunus Emre Karabacak’ın babası şampiyon güreşçi Reşit Karabacak’tır. Peki Reşit Karabacak kimdir?

Reşit Karabacak kimdir?

1954 yılının 5 Temmuz gününde Erzurum’da doğan Reşit Karabacak, güreşe 19 yaşında başlamıştır. İzmir’de güreşe başlayan ve ardından pek çok birinciliğin sahibi olan Karabacak, Balkan Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda birinci olmuştur.

1983 yılında Efraim Kamberov’u yenerek Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan Karabacak ayrıca Milli Takım’da antrenörlük görevini üstlenmiştir. 2020 yılında 19 Ekim günü Covid-19 sebebi ile hayata gözlerini yummuştur.