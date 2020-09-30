Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''

Erzincan’da bedelli askerlik yapıp terhis olduktan sonra sosyal medya hesabından paylaşılan koğuş videosu sebebiyle ‘’emre itaatsizlik’’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Murat Ceylan, hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Ceylan, iyi niyet mağduru olduğunu belirtip, bütün üstlerinin bu durumdan haberdar olduğunu ve vatani görevini yerine getirdiğini aktardı.

3 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen Ceylan, duruşmaya avukatı Begüm Güngör ile katıldı. Ceylan yaptığı savunmada televizyon programları yaptığı için tanındığını ve askerliğini yaptığı sırada askerlerin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini belirtti. Komutanlarının ve ailelerinin de kendisiyle fotoğraf çektirdiğini aktaran Ceylan, birliğe girerken de tuşlu telefon kullandığını söyledi.

Askerliğinin son gününde karşı koğuştaki askerlerin de kendisini koğuşlarına çağırdığını ve aldığı telefonla fotoğraf çektirdiğini belirtti.

‘’Hesap bana ait değildir.’’

Askerlerin çekmiş olduğu görüntüleri Murat Ceylan Fan Club adlı hesaptan paylaştığını ifade eden Ceylan, hesabın kendisine ait olmadığını aktardı. Hesabın kime ait olduğunu ve video çekmenin suç olduğunu bilmediğini söyleyen ünlü sunucu, suç işleme kastı olmadığını açıkladı.