Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 yaralı

Kırıkkale’de bir cip sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan cip ters devrilerek yuvarlandı olay sonucunda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Kırıkkale Kayseri yolunda öğlen saatlerinde meydana geldi. Ö.H tarafından kullanılan 71 KD 272 plakalı cip sürücünün kontrolünden çıktı. Bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç ters devrilerek yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık emniyet ekipleri aracın içinde bulunan Ö.H ve eşi M.H’yi araçtan çıkararak tedavi için hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol aracın kaldırılması ile trafiğe açıldı, kaza ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.