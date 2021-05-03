Suruç'ta sulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük illerinden biri olan Şanlıurfa’nınilçesine bağlı bir mahallede acı bir olay yaşandı. Genç bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Suruç İlçesi’nde bulunan birna motosiklet düştü. Motosikleti kullanan genç bir vatandaş hayatını kaybetti. Sulama kanalında akıntı devam ediyordu. Motosiklet sürücüsü akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Motosikleti malik Şahin kullanıyordu.

Yol kenarında motosikletin üzerinde beklerken motosiklet bir anda sulama kanalına devrildi. Devrilme sonucunda motosiklet sürücüsü suya düştü ve akıntıya kapıldı. Malik Şahin, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yoğun çabalar sonrasında kurtarırsa da sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Cenaze, incelenmek üzere Şanlıurfa adli tıp Kurumu’na gönderildi. Genç vatandaşın sevenlerine baş sağlığı kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.