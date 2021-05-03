Suruç'ta sulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yol kenarında motosikletin üzerinde beklerken motosiklet bir anda sulama kanalına devrildi. Devrilme sonucunda motosiklet sürücüsü suya düştü ve akıntıya kapıldı. Malik Şahin, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yoğun çabalar sonrasında kurtarırsa da sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Cenaze, incelenmek üzere Şanlıurfa adli tıp Kurumu’na gönderildi. Genç vatandaşın sevenlerine baş sağlığı kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.
Son Güncelleme: 03.05.2021 17:28