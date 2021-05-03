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Suruç'ta sulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir sulama kanalına motosiklet düştü. Sulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:28
Suruç'ta sulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük illerinden biri olan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı bir mahallede acı bir olay yaşandı. Genç bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Suruç İlçesi’nde bulunan bir sulama kanalına motosiklet düştü. Motosikleti kullanan genç bir vatandaş hayatını kaybetti. Sulama kanalında akıntı devam ediyordu. Motosiklet sürücüsü akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Motosikleti malik Şahin kullanıyordu.

Yol kenarında motosikletin üzerinde beklerken motosiklet bir anda sulama kanalına devrildi. Devrilme sonucunda motosiklet sürücüsü suya düştü ve akıntıya kapıldı. Malik Şahin, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yoğun çabalar sonrasında kurtarırsa da sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Cenaze, incelenmek üzere Şanlıurfa adli tıp Kurumu’na gönderildi. Genç vatandaşın sevenlerine baş sağlığı kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:28
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Anahtar Kelimeler:
SuruçSulama Kanalı
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