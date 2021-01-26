Suriye'nin Haseke kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre merkezi Suriye’nin Haseke kenti olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 14.17’de yaşandığını ve yerin 11.76kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem 3 ilde hissedildi

Suriye’de yaşanan depremin Mardin, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildiği açıklandı. Bu illerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi Ve deprem Araştırma Enstitüsü Suriye sınırında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.