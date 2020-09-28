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Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi

İstanbul'da 18 yaşından küçük olan Suriye uyruklu çocukları ailelerinden kiralayan ve sonrasında sokaklarda zorla dilendiren 25 kişiden oluşan bir çete çökertildi. Çetenin çalıştırdığı 18 yaşından küçük 68 çocuk kurtarıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 13:11
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu olduğu belirlenen ve 18 yaşından küçük çocukların zorla dilendirildiğini ve çalıştırıldığını tespit eden İstanbul Emniyet Polisi olay ile operasyon başlatıp teknik takip başlattı. 3 ay süren izlemede Suriye uyruklu oldukları saptanan çete üyeleri yakın takibe alndı. İddialara ve polislerin tespitlerine göre çetenin üyeleri Suriye uyruklu olan aileleri seçerek onlardan çocuklarını para karşılığı kiralayıp hukuki olmayan yollardan İstanbul'a getirdi. Önceden planladıkları ve ayarladıkları yerlere yerleştirilen 18 yaş altı çocuklar çetenin üyeleri tarafından İstanbul'un önceden belirledikleri semtlere bırakılarak zorla dilendirildi.


PARALAR ADRESLERDEN ÇIKTI

Operasyon için start veren polis ekipleri 9 ayrı noktaya eş zamanlı olarak baskın düzenledi. 24 şüpheli ele geçirilerek gözaltına alındı ve zorla dilendirildikleri belirlenen 18 yaş altı 68 çocuk tutuldukları yerden kurtarıldı. Yapılan baskında 250 bin lira kağıt para, 100 dolar, 228.500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis karakoluna getirildiler.



Son Güncelleme: 28.09.2020 13:11
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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli çeteÇocuk DilendirmeIstanbul
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