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Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalanarak tutuklandı

Mardin'in hudut hattından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalanarak tutuklandı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:55
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalanarak tutuklandı
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Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.2’sinin DEAŞ’lı olduğu öğrenilen şüpheliler Jandarma komutanlığına götürüldüler.

Edinilen bilgilere göre Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalanan DEAŞ’lı üyelerden kimliği belirlenen A.S.A’nın  2017 Suriye’nin Hama kampında 1 ay süreyle silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitimler sonrasında Rakka ve Deyrizor bölgesinde terör örgütü adına savaşçı olarak görev aldığı öğrenildi. Diğer şüpheli M.İ.İ’nin ise 2016yılında terör örgütüne katıldığı ve Deyrizor Bölgesinde 6 ay sağlık ve ideolojik eğitim aldığı, eğitimler sonrasında örgüt için 2 yıl sağlıkçı olarak görev yaptığı tespit edildi.

Yakalanan örgüt üyeleri götürüldükleri Jandarmada Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek yakalanan A.S.A ile M.İ.İ hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandılar.

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan üçüncü kişi ise sınır dışı edildi.

Öte yandan yasadışı yollar ile ülkeye girmeye çalışan 13 kişi yakalanarak haklarından yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildiler.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
MardinSınırdışı
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