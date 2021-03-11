Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalanarak tutuklandı

Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.2’sinin DEAŞ’lı olduğu öğrenilen şüpheliler Jandarma komutanlığına götürüldüler.
Yakalanan örgüt üyeleri götürüldükleri Jandarmada Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek yakalanan A.S.A ile M.İ.İ hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandılar.
Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan üçüncü kişi ise sınır dışı edildi.
Öte yandan yasadışı yollar ile ülkeye girmeye çalışan 13 kişi yakalanarak haklarından yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildiler.
Son Güncelleme: 11.03.2021 22:55