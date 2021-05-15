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Suriye’den İsrail’e üç tane roket atıldı

Son dakika haberine göre Suriye’den İsrail’e üç tane roket atıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye’den İsrail’e üç tane roket atıldığını duyurdu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:43
Suriye’den İsrail’e üç tane roket atıldı
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O İsrail, son günlerde Filistin’e karşı yapmış olduğu şiddeti arttırdı. Bundan dolayı ülkemizde ve dünya kamuoyunda İsrail şiddetle eleştirilmeye başlandı. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da İsrail, Filistin topraklarına saldırarak Filistin halkına şiddet göstermeye başladı. Bu kapsamda tüm dünya genelinde yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu.

İsrail başbakanı Netanyahu, Filistin topraklarına saldırmaktan geri kalmayacaklarını açıklayarak meydan okumayı sürdürdü. Bu gelişmeler yaşanırken Filistin topraklarında İsrail topraklarına roket atışları yapılıyor. Aynı zamanda Lübnan’dan İsrail’e roket atışı yapılmıştır. Son olarak Suriye’den İsrail’e üç tane roket atıldığı ifade edildi. İsrail Savunma kuvvetleri, Suriye’den İsrail’e üç tane roket fırlatıldığını duyurdu. Bu roketlerin hiçbir hasara yol açmadığı ifade edildi. Ülkemizde İsrail’in yapmış olduğu zulümleri protesto etmek adına Sokaklara döküldü. İnsanlar hala bu durumu protesto etmek için sokaklarda yer alıyor.


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:43
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Anahtar Kelimeler:
Suriyeİsrail
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