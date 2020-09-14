Suriye'de görevli Türk Kızılay ekiplerine saldırı, 1 personel şehit oldu

Suriye’de Çobanbey- El bab bölgeleri arasında hareket halindeki bulunan yardım ekibi oldukları bariz belli olan Türk Kızılay aracına, plakası olmayan iki araç içinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı. Kızılayın El bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personeli şehit olmuş.

Araçta bulunan diğer personel ise yaralanmış ve diğer personel yaralanmadan kurtulmayı başardı. Yaralan personel en yakın hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesi olmadığı ve Türkiye’ye sevk edileceği gelen bilgiler arasında.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtirken hukuksal olarak korunması gereken ve yardım aracı olduğu bariz belli olan Kızılay aracına saldırı düzenlenmesinin şiddetle kınadıklarını dile getirdi.Saldırıyı gerçekleştirenlerin muhakkak yakalanacağını söyleyen Kınık saldırı haberlerini duyunca hemen bölgeye doğru yola çıktığı gelen bilgiler arasında.