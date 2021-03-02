Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!

Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Suriye’de insan haklarının konuşulduğu oturumda açıklamada bulunda. Suriye’de süren savaş durumunun en önemli kriz olma özelliği sürdürdüğünü vurgulayan Sinirlioğlu, U.A toplumun burada büyük bir başarısızlık gösterdiğini belirtti.

Sinirlioğlu, Suriye’deki rejimin ihlaller ile sürdüğünü ve krizin salgın ile daha da kötü bir hal aldığını belirterek, Türkiye’nin ateşkesi muhafaza etmek için uğraşırken terör ile mücadele sürecine de devam ettiğini belirtti.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, “DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele veren tek NATO ülkesi olarak, Suriye’de dört binden fazla DEAŞ teröristini yok ettik.” ifadesini kullandı.

Sinirlioğlu, U.A topluma, terör örgütü PKK / YPG’nin saldırı ile insan haklarına ihlallerine de aynı şekilde kulak vermesi çağrısını yaptı.

“Ülkem, rejimin askeri çözüm arayışı sonucunda dört milyon Suriyeli vatandaşa ev sahipliği yapmakta. Sınırımızda bulunan beş milyon kişi ile de toplam olarak dokuz milyon Suriyeli vatandaşa koruma ile bakım sağlamaktayız.” açıklamasını yapan Sivrioğlu, “U.A toplum, bu trajediye sırtını dönerek, yükü yalnızca bizim omuzlarımıza yıkamaz.” Dedi.