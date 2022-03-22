Sürat Kargo Çöktü Mü? Sürat Kargoya Erişim Yok! Sürat Kargo Ne Zaman Düzelecek?

Türkiye'nin en büyük kargo şirketleri arasında yer alan Sürat Kargo'ya şu an erişim sağlanamıyor. Sürat Kargo'ya erişim olmadığı söyleniyor. Sürat Kargo ne zaman düzelecek? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Birkaç gündür Sürat Kargo web sayfasına erişim sağlanamıyor. Konu ile ilgili Sürat Kargo tarafından henüz açıklama gelmez iken neler olacağı merak ediliyor. Sürat Kargo ne zaman düzelecek? İşte detaylar ve daha fazlası..

Kargo takip numarası ile sorgulama yapmak isteyen kişiler Sürat Kargo web sitesine giriş yaparken giriş yapamadıklarını fark ettiler. Web sitelerinde problem yaşanan Sürat Kargo'da problemin ne olduğunu merak eden kullanıcılar erişimin nedenini sorgulamakta. Peki Sürat Kargo'ya neden erişim yok?

SÜRAT KARGO ÇÖKTÜ MÜ?

Son dönemlerde Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte başlayan siber savaşlar nedeniyle Sürat Kargo'nun çöktüğü söyleniyor. Web sitesinde problem olan Sürat Kargo'nun büyük ihtimal ile web site yazılımlarının değiştiği ile ilgili gelen bilgiler doğrultusunda kargo şirketinin çöktüğü bilgisine ulaşıldı.

Sürat Kargo çöktü mü? sorularının yanıtları ise bu noktada yanıtlanmış oluyor.

Sürat Kargo teknik ekipleri tarafından gelen bilgiler doğrultusunda ise web sayfasına şimdiden erişimin kaybedildiği ve kısa süre içerisinde sistemsel problemlerin ortadan kaldırılarak çözüleceği konusunda gelen bilgiler yer alıyor. Gürses Gazetesi editör ekibi konuyu detaylı bir şekilde araştırarak kısa süre içerisinde hataların ortadan kalkacağı bilgisine ulaştı.

Sürat Kargo 2003 yılında kurulmuştur. Sürat Kargo'nun sahibi TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) 'dir. Genel merkezi İstanbul'da bulunmaktadır.

2021 yılında Sürat Kargo sahibinin Ensar Vakfı yöneticisi olduğu bilgisine ulaşılmıştı.