Süper Loto sonuçları 13 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online 13 Nisan Salı tarihinde çekilecek Süper Loto sonucunun belli olması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonucunun sorgulama ekranı merak edilirken, yapılan çekilişi kazananın kim olacağı da ayrı bir merak konusu oldu. Süper Loto'da büyük ikramiye kaç tutarında? Sorusu araştırılmaya başlandı.

13 Nisan Salı 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Sisal Şans, Süper Loto yeni çekilişini 13 Nisan Salı tarihinde saat 21:30'da düzenleyecek. Sonuçlarını haber sitemizden takip edebilirsiniz.

Süper Loto sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız...

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1'den 60'a kadar 6 sayı seçme oyunudur. Seçtiğiniz her 6 sayı bir kolon oluşturur.

Bir kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretlemeyi yapmak istemeyen kişiler, terminalin rastgele 6 sayı seçmesi için kolonun altındaki SEN SEÇ kutusunu işaretleyebilirler. Bir sütunda 6'dan fazla sayı seçilerek bir sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu birçok oyun kombinasyonu geliştirir. Oyuncular, altıdan fazla sayı seçerek oluşturulabilen tüm kombinasyonları ayrı kolonlarda otomatik olarak oluşturur.

Tercihe göre arkadaşlardan ortak bilet satın alınabilir. Birden fazla üyenin aynı veya farklı katılım oranları ile bir veya daha fazla bilet satın almasına ortak bilet denir. Normal biletler, satın alma sırasında üye hesaplarında da görülebilir.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com’u, Milli Piyango uygulamasını veya en yakın satış noktasını kullanabilirsiniz. Süper Loto; Www.millipiyangonline.com adresinde, Milli Piyango uygulamasında veya satış noktalarında oynayabilirsiniz.