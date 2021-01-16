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Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri yana devrildi

İstanbul'a bağlı Sultangazi ilçesinde kar yağışı nedeni ile kayan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri sürücüsü yol kenarında yer alan elektrik direğine çarptıktan sonra yana doğru devrildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:50
Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri yana devrildi
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İstanbul’a bağlı Sultangazi ilçesinde kar yağı sebebi ile buz tutan yolda bir beton mikseri yana devrildi.

Olay akşam saatlerinde İstanbul Mahmutbey Yolu üzerinde Sultangazi ilçesinde yaşandı. Kar yağışı sebebi ile buz tutan yolda direksiyonun hakimiyetini yitiren beton mikseri sürücüsü yol kenarında yer alan direğe çarptı. Direğe çarptıktan sonra yana doğru devrilen mikser bölgeye gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beton mikseri bölgeye gelen vinçle kaldırılırken beton mikserinin sürücünün herhangi bir yara almadan kurtarıldığı biliniyor. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 16.01.2021 22:50
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Anahtar Kelimeler:
SultangaziBetonmikseri
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