Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu annesi ile ilgili üzücü haberi aldı. Bakan Soylu'nun annesinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haber ile ilgili paylaşımında "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allh'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Süleyman Soylu'nun annesi kimdir? Servet Soylu kimdir, ölüm sebebi neydi?

Servet Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesidir. Servet Soylu korona virüs salgını sebebiyle hastanede tedavi altındaydı. Servet Soylu'nun kaç yaşında olduğu ve neden öldüğüne dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Servet Soylu, geçen aylarda korona virüs tedavisi alırken, durumunun giderek ağrılaşması ile İstanbul'daki bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.