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Süleyman Soylu ile Yılmaz Özdil arasındaki gerginlik durulmuyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda askerlerle olan bir fotoğrafını eleştiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’e sert bir şekilde tepki gösterdi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan ikili gerginliğe ara vermedi.

03 Ocak 2021 Pazar 21:48
Süleyman Soylu ile Yılmaz Özdil arasındaki gerginlik durulmuyor!
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Soylu, yılbaşında Van'ın Çatak bölgesiyle Şınak'ın Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Kato Jirka bölgesinde yer alan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı’ndaydı.

Özdil, Soylu’nun askerler ile beraber yemek yediği bir fotoğrafı resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şu nota yer verdi:

"38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum."

Özdil’in ifadesine tepki veren Soylu ise şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür"

Özdil ise bu paylaşımdan sonra yapmış oldupu paylaşımda "Bizi korumakla görevli içişleri bakanı, bizi hedef göstererek küfretmiş, hoşgeldin 2021" ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:48
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Anahtar Kelimeler:
SüleymanSoyluYılmazözdil
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