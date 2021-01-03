Süleyman Soylu ile Yılmaz Özdil arasındaki gerginlik durulmuyor!

Soylu, yılbaşında Van'ın Çatak bölgesiyle Şınak'ın Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Kato Jirka bölgesinde yer alan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı’ndaydı.

Özdil, Soylu’nun askerler ile beraber yemek yediği bir fotoğrafı resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şu nota yer verdi:

"38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum."

38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum pic.twitter.com/YtTBxNxMYg — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) Ocak 2, 2021

Özdil’in ifadesine tepki veren Soylu ise şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür"

Özdil ise bu paylaşımdan sonra yapmış oldupu paylaşımda "Bizi korumakla görevli içişleri bakanı, bizi hedef göstererek küfretmiş, hoşgeldin 2021" ifadelerine yer verdi.