Süleyman Seba’nın kasketli tablosu yine davalık oldu!

Ünlü ressam Serdar Samancıoğlu’nun 33 yıl önce Süleyman Seba için yapılan tablosu Beşiktaş kulübü başkanın en meşhur tabloları arasında yer alıyor. Seba’nın en çok bilinen görüntüsü olan kasketli tablosu, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün portreyi afişlerinde, dergilerinde, hediyelik eşyalarda ve birçok yerde kullanıldı. Ünlü ressam Samacıoğlu ise ‘portrenin ticari’ kullanımları için telif davaları açtı.





Serdar Samancıoğlu, çizdiği tablonun izinsiz kullanımı için kulübün sportif ürünler şirketine dava açmıştı. Yine kulübün banka ile anlaştığı kredi kartı ürünü içinde dava açmıştı. Ayrıca ‘Şevkat Yerimdar’ dizisi için izinsiz görüntülenen tablo film içinde dava açmıştı.



Son olarak milyonlarca okura sahip Kafa dergisinde Süleyman Seba’nın kasketli fotoğrafı paylaşılması üzerine dava açtı. 1998 yılında resmedilen tablo birçok yerde kullanılmaktadır. Kafa dergisi için 5 bin lira maddi 10 bin lira ise manevi tazminat talebinde bulunuldu.

