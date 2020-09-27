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Sulama kanalında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı

Tokat'ta sulama kanalında bir kadın bedeninin sürüklendiğini gören vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kadının cansız bedenini sulama kanalından çıkararak otopsiye gönderdi.

27 Eylül 2020 Pazar 15:51
Sulama kanalında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı
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Tokat’ın Yeniyurt Mahallesindeki sulama kanalında bir kadının cansız bedeninin akıntıda sürüklendiğini gören vatandaş, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, kadın cesedini yerin 100 metre ilerisinden çıkardı.

Kadının kimliği tespit edilemedi

Sulama kanalından çıkarılan kadının cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Kimliği tespit edilemeyen kadını teşhis etmesi için olay yerine mahalle muhtarları çağırıldı. Onlarında kadını tanımaması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.


40 yaşında olduğu tahmin edilen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak morga gönderildi.



Son Güncelleme: 27.09.2020 15:51
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Anahtar Kelimeler:
TokatSulama KanalıCeset
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