Süheyb Öğüt hakkında inanılmaz iddia! '' zaten Pelikan'ın başı o''

Süheyb Öğüt, organize suç örgütünün lideri olan Sedat Peker’in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamış olduğu video ile gündeme gelen isim oldu ve aynı zamanda Hilal Kaplan’ın da eşi olan Süheyb Öğüt’ün ‘’ pelikan ‘’ tartışmaları ile adı sık sık anılmaktadır. Peki, Süheyb Öğüt kim? İşte cevapları..

Gazeteci Hilal Kaplan’ın eşi Süheyb Öğüt kim?

Sabah gazetesinde yazar olarak görev yapan Hilal Kaplan’ın eşi olan Süheyb Öğüt son zamanlarda ‘’pelikan’’ tartışmaları ile anılmaktadır. En son yurt dışında olan ve sosyal medyada takipçileri ile paylaştığı videolar ile özellikle de AK Partili olan isimleri hedef gösteren Sedat Peker’in, Serdar Ekşi ile birlikte yayınlamış olduğu bir videosunda adı geçen Süheyb Öğüt araştırılmaya başlandı.

2007 yılında Sabah Gazetesinde yazar olarak çalışan Hilal Kaplan ile dünya evine giren Süheyb Öğüt’ün, Tayyip Seha Öğüt ve Yusuf Derda Öğüt adında iki çocuğu var.

Zaten Pelikan’ın başı!

Serdar Ekşi’nin Sedat Peker ile yaptığı telefon konuşmasında Pelikan’a girmemesi için tavsiyelerde bulunduğu görülmektedir. Sedat Peker’in ‘’ bu işin içinde onlar da var nasıl girmeyeyim ‘’ sözlerine ise Ekşi’nin de ‘’ ben Süheyb’i aradım ve zaten o da Pelikan’ın başı. Şu anda ben burada değilim geleyim daha sonra görüşelim dedi ‘’ sözleri de kamera görüntülerine yansımaktadır.