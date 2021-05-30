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Starlink uyduları Şırnak ve Hakkari’den görüntülendi

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk’ın teknoloji şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçiş güzergahı Şırnak ve Hakkari’den görüntülendi. Görüntüler görsel bir şölen yaşattı.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Starlink uyduları Şırnak ve Hakkari’den görüntülendi
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Çılgın milyarder Elon Musk, birçok konuşmasında kablolara bağımlı kalmadan uzaya gönderilecek uydular vasıtasıyla intenet erişimi sağlayacak olan bir proje hayal ettiğini söylemişti. Musk, bu hayali Starlink projesi ile gerçek olmaya artık çok yakın. Proje kapsamında binin üzerinde uydu uzaya gönderilmişti. Bu uyduların gökyüzünde yarattığı görüntü Türkiye’den de görüldü.

Starlink uydularının gökyüzündeki görsel şöleni Şınak’ın Uludere ve Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinden görüntülendi. Gökyüzünde bir çizgi şeklinde giden ışıkları görenler başta şaşkınlık yaşasa da o ışıkların Starlink uyduları olduğunu öğrenince görüntü alarak o anın tadını çıkardı.

Uyduları gören bazı vatandaşlar, ışıkların doğu tarafına doğru hareket ettiğini bunun üzerine telefon ile bu görüntüleri kayıt ettiklerini söylediler. Görüntü hakkında ise ‘’Harika bir şeydi’’ yorumunda bulundular.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskStarlinkUyduŞırnakHakkari
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