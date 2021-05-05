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Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!

4 Mayıs günü her sene dünyada, popüler film serisi olan Star Wars günü olarak kutlanmaktadır. Google is Star Wars gününe özel bir doodle yaparak filmin hayranlarını şaşırttı. Peki 'Star Wars günü nedir, neden kutlanır?' sorularının detayları haberimizde...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:22
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
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Her sene 4 Mayıs günü Star Wars Günü olarak kutlanmakta. Ayrıca Star Wars severleri Star Wars kültürünü ve filmi anmak için resmi olmamakla beraber tatil ilan ederler. Bugüne özel Google çok ilginç bir doodle hazırladı. Google'a 'Star Wars Günü' yazıldığında kullanıcılar konfetiyle karşılanıyor.

Star Wars günü nedir?

4 Mayıs, filmin popüler hâline gelen "May the force be with you. - Güç seninle olsun." Repliği ile beraber okunuşu ile alakalı yapılan kelime oyunları sebebiyle (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edilmeye başladı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:22
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Anahtar Kelimeler:
Star Wars Günü4 MayısGoogle
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