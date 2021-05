Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!

Her sene 4 Mayıs günü Star Wars Günü olarak kutlanmakta. Ayrıca Star Wars severleri Star Wars kültürünü ve filmi anmak için resmi olmamakla beraber tatil ilan ederler. Bugüne özel Google çok ilginç bir doodle hazırladı. Google'a 'Star Wars Günü' yazıldığında kullanıcılar konfetiyle karşılanıyor.

Star Wars günü nedir?

4 Mayıs, filmin popüler hâline gelen "May the force be with you. - Güç seninle olsun." Repliği ile beraber okunuşu ile alakalı yapılan kelime oyunları sebebiyle (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edilmeye başladı.