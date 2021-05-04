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Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları

Dünyanın en çok sevilen ve izlenen uzay film serisi olan Star Wars, 4 Mayıs 2021 günü yeniden gündeme geldi. İnsanlar 4 Mayıs 2021 Star Wars günü nedir, Star Wars günü ne anlama gelir sorularının yanıtlarını arıyor. 4 Mayıs Star Wars paylaşımları gündem oldu.

04 Mayıs 2021 Salı 02:12
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
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Star Wars filmi serisi, dünyanın en çok izlenen ve en çok sevilen uzay filmi serisi olarak dikkat çekiyor. Öyle ki Star borsa özel gün bile belirlendi. Star Wars hayranları her yıl 4 Mayıs gününü Star Wars günü olarak kutluyor. Dünyanın en çok sevilen ve izlenen uzay film serisi olan Star Wars, 4 Mayıs 2021 günü yeniden gündeme geldi. İnsanlar 4 Mayıs 2021 Star Wars günü nedir, Star Wars günü ne anlama gelir sorularının yanıtlarını arıyor. 4 Mayıs Star Wars paylaşımları gündem oldu.

Star Wars günü ilk kez 1977 yılında yayınlanan filmin ilk serisinin çok sevilmesinin ardından kararlaştırıldı. Star Wars serisinin ilk filmi gerçekten en çok sevilen film olarak dikkat çekiyor. Her geçen yıl Star Wars hayranları çoğalıyor. Bundan dolayı Star Wars hayranları 4 Mayıs tarihini Star Wars günü olarak kutluyor.

Star Wars günün anlam ve önemine bakacak olursak, tamamen Star Wars hayranları tarafından seçilmiş bir gündür. 4 Mayıs tarihinin seçilmesinde önemli bir tercih olarak dikkat çekmiyor. Güç seninle olsun repliği ile meşhur olan filmin hayranları 4 Mayıs gününde sosyal medya üzerinden Star Wars ile alakalı paylaşımlar yapıyor.

4 Mayıs 2021 Star Wars Günü Mesajları

  • Tüm dünya ve galaksinin 4 Mayıs’ta borç günü kutlu olsun ve güç sizinle olsun.
  • Star Wars en sadık olan kişiler zeki ve güçlü olan jelilerdir. Size göre iyi bir kedi nasıl olur, iyi biri olmak için zeka ve güç yeterli mi? Herkesin 4 Mayıs Star Wars günün kutlu olsun.
  • Star Wars korku karanlığın yoludur. Korkunun öfkeye ulaştığı bilinir. Nefret acıya, öfke ise nefrete yol açmaktadır. 4 Mayıs Dünya Star Wars günü kutlu olsun.
  • Star Wars sakın ola deneme yapma, deneme diye bir şey yoktur. Ya yaparsın ya da yapmazsın. 4 Mayıs Star Wars günün kutlu olsun.
  • Star Wars insanlar bir kum misali gibidir. Bir kumu ne kadar sıkarsan o kadar fazlası avucunun içinden gider. İnsanlarda böyledir. 4 Mayıs Star Wars günü kutlu olsun.
  • Star Wars sakın ola nefrete boyun bükme. Nefret seni karanlığa götüren en kötü araçtır. 4 Mayıs Star Wars günü kutlu olsun.

Bu mesajları sevdiğiniz Star Wars hayranı arkadaşınıza atabilirsiniz. Bu günün çok önemli bir önemi yoktur. Star Wars hayranları kendi aralarında 4 Mayıs’a Star Wars günü demişlerdir. Bu kapsamda her yıl sosyal medyada Star Wars paylaşımları yapılmaktadır.




Son Güncelleme: 04.05.2021 02:12
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Anahtar Kelimeler:
Star Wars4 Mayıs
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