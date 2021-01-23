Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalandı

Sputnik V aşısı için anlaşma imzalandı

’nınaşısı’nin’de üretime başlaması için anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aşı ile gelişmeleri duyurdu.

Ülkemizde Çin menşeili CoronaVac aşısının uygulamaları devam ederken, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı için önemli bir adım atıldı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya devlet başkanı Putin’in aşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir teklifte bulunduğu ve ardından kurumlar arasında anlaşma imzalandığını duyurdu. Sputnik V aşısının yalnızca tedavi için üretilmeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, hedefin ortak aşı üretimi olduğunu söyledi.