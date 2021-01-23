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Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalandı

Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de de üretilmeye başlanması için anlaşma imzalandı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 14:30
Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalandı
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Rusya’nın Covid-19 aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretime başlaması için anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aşı ile gelişmeleri duyurdu.

Sputnik V aşısı için anlaşma imzalandı

Ülkemizde Çin menşeili CoronaVac aşısının uygulamaları devam ederken, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı için önemli bir adım atıldı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya devlet başkanı Putin’in aşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir teklifte bulunduğu ve ardından kurumlar arasında anlaşma imzalandığını duyurdu. Sputnik V aşısının yalnızca tedavi için üretilmeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, hedefin ortak aşı üretimi olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 23.01.2021 14:30
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Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeSputnik VCovid-19
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