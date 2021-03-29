İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Spor Toto kaç bilen kazanır, Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilen kaç para alır?

Her hafta yayınlanan Spor Toto listesi ile şans oyunundaki ikramiye kazanma fırsatı devam ediyor. Pek çok kişi tarafından Spor Toto oyununda ikramiyeler nasıl hesaplanır? Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilenlere nasıl ikramiye verilir soruları sorulmaya başlandı. İşte Spor Toto ile ilgili tüm merak edilenler...

29 Mart 2021 Pazartesi 20:26
Spor Toto kaç bilen kazanır, Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilen kaç para alır?
Takip Et:

Spor Toto Teşkilatı tarafından düzenlenen Spor Toto oyununda ikramiyeler nasıl hesaplanır? Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilenlere nasıl ikramiye verilir? İşte Spor Toto ile ilgili tüm merak edilenler...

Spor Toto Teşkilatı'nın resmi oyunlarından olan Spor Toto, bir maçın sonucunu tahmin edilmesiyle gerçekleşen bir bahis oynudur.

Spor Toto maç sonuç tahmin oyunu, hafta sonu ve hafta içinde, yurt içi ve yurt dışında oynanan futbol karşılaşmları arasında oynanacak olan 15 maçtan; birinci takımın galibiyet (1), takımların beraberliğinin (x), ikinci takımın galibiyetinin (2) doğru tahmin edilmesidir. böylece her karşlaşma için üç ayrı sonuç tahmin seçeneği mevcuttur.

1: ev sahibi takımın galibiyeti

X: beraberlik

2:deplasman takımın galibiyeti

Popüler seçim nedir?

15 etkinlikte en fazla tercih edilen seçeneklerden oluşan bir kolondur. Neden seçmeliyim? Bu seçim ile en fazla tercih edilen seçeneklerden kolon yapmanızı sağlar.

İdeal seçim nedir?

Sistemin rastgele seçilen 10 etliğin en fazla tercih edilen seçeneği, üç etkinlğin en fazla tercih edilen ikinci seçeneği, 2 etkinliğin de en az tercih edilen seçeneği ile oluşan kolundur. Bu buton ile yaptığınız her çaşitteki seçim ile yeni bir ideal kolon oluşturmuş olursunuz.

Sürpsiz seçim nedir?

Sistemin rastgele seçilen 6 etliğin en fazla tercih edilen seçeneği, 5 etkinlğin en fazla tercih edilen ikinci seçeneği, 4 etkinliğin de en az tercih edilen seçeneği ile oluşan kolundur. Bu buton ile yaptığınız her çaşitteki seçim ile yeni bir sürpriz kolon oluşturmuş olursunuz.

Rastgele seçim nedir?

15 etkinlikte sistem tarafından rstgele gerçekleştirilen seçimlerden meydana gelen kolondur.

Toplam  4 ikramiye dereesi vardır: 15, 14 13 ve 12 bilen

15 adet futbol karşılaşmasının sonuçlarından (galibiyet, beraberlik, yenilgi) en çok 15, en az 12 doğru tahmin gerekmektedir. 15, 14, 13 ve 12 maçın sonucunu doğru bilenler ikramiyeye hak kazanır.

Tahmininden pek emin olmayan yada şansını daha fazla artırmak isteyenler, aynı maç için birden çok tahminde de bulunabiliyor.

Oynamış olduğunuz kuponun ikramiye miktarını yükseltmek için misli kısmından yararlanabilirsiniz.

SİSTEMLİ şekilde oynanarak da birden çok tahminde bulunulabilir. Bunu yapmak için A. B. C. D kolonlarını farklı şekilde doldurabilirsiniz. SİSTEMLİ oynadığınız takdirde kazanma şansınız da artacaktır. SİSTEM oynandığı zaman, oynandığı kolon sayısı ve ödenecek miktar da artacaktır.

Spor Toto oyunu oynamak için menüden Spor Toto linkine basın. Karşnıza o haftaya dair Spor Toto listesi gelecektir. Spor Toto oyunu Pazar günü oyuna açılır, Cuma yada Cumartesi günleri oyuna kapalıdır.

Spor Toto oyunununda kolon ücreti ne kadar?

Bir kolonun fiyatı 0.50 TL'dir

Spor Toto oyununda ne kadar para kazanabilirim?

Spor Toto oyunu, havuzda toplanmış olan paraların kazananlara dağıtılması kuralı ile oynanır. Toplanan paranın tutarına göre bu değişir.

Spor Toto kazancı nasıl hesaplanır?

14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4. Maddesi'nce Spor Toto oyununun oynatılması karışılığıda iştirakçilerden toplanan miktardan Katma Değer Vergidi düşürüldükten sonra kalan tutarın yüzde 83'üne tekabül eden müktar derecelere pay edilerek iştirakçilere dağıtılır.

Spor Toto oyunu 15 müsabaka üzerinden oynatılacak olup, dağıtılacak ikramiye tutarları şu derecelerle belirtilen oranlarla dağıtılır:

1. Derece: 15 müsabakadan sonucunu doğru tahmin edenlere yüzde 35

2. Derece 14 müsabakadan sonucunu doğru tahmin edenlere yüzde 20

3. Derece 13 müsabakadan sonucunu doğru tahmin edenlere yüzde 20

4. Derece 14 müsabakadan sonucunu doğru tahmin edenlere yüzde 25

Bütün derecelerdeki düşen pay, bu dereceyi doğru tahminde bulunmuş sütunların sayısına bölünerek bilet sahiplerine eşit biçimde ikramiye dağıtılır. Bir kolonda yalnızca bilinen en üst dereceye ikramiye ödenir. Sonuçların açıklandığı tarihten beri bir sene içinde ibraz edilmeyen biletlere ait ikramiyeler ödenmez.



Son Güncelleme: 29.03.2021 20:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Spor Totoİkramiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?
Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?
Bulk aşı ne anlama geliyor, ne demek?
Bulk aşı ne anlama geliyor, ne demek?
Bulk aşı nedir, ne demek? Korona aşısı bulk halde nedir?
Bulk aşı nedir, ne demek? Korona aşısı bulk halde nedir?
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü gazete manşetleri oku
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü gazete manşetleri oku

Popüler Haberler

Spor Toto kaç bilen kazanır, Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilen kaç para alır?
Xiaomi Türkiye fabrikası nerede açılıyor? Xiaomi Türkiye fabrika adresi
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
Çukur Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı, boyu, sevgilisi
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay doğum tarihi
Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Maraşlı Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz dizileri ve yapımları
Çukur dizisinde Masal kimdir?
Esnaf kefalet kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl kullanılır?
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Ayça Işıldar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? 2021 Maske cezası borç sorgulama
internetten online emlak vergisi ödeme işlemleri 2021
Türkiye - Letonya maç bileti online nasıl satın alınır? Türkiye - Letonya maçı bileti satın al
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç bölüm yayınlanacak? TRT Uyanış: Büyük Selçuklu final tarihi
Maraşlı dizi oyuncusu İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli hakkında bilgiler
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer'in hayatı!
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer yaşı ve oynadığı diziler
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.