Spor Toto kaç bilen kazanır, Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilen kaç para alır?

Spor Toto Teşkilatı tarafından düzenlenen Spor Toto oyununda ikramiyeler nasıl hesaplanır? Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilenlere nasıl ikramiye verilir? İşte Spor Toto ile ilgili tüm merak edilenler...

Spor Toto Teşkilatı'nın resmi oyunlarından olan Spor Toto, bir maçın sonucunu tahmin edilmesiyle gerçekleşen bir bahis oynudur.

Spor Toto maç sonuç tahmin oyunu, hafta sonu ve hafta içinde, yurt içi ve yurt dışında oynanan futbol karşılaşmları arasında oynanacak olan 15 maçtan; birinci takımın galibiyet (1), takımların beraberliğinin (x), ikinci takımın galibiyetinin (2) doğru tahmin edilmesidir. böylece her karşlaşma için üç ayrı sonuç tahmin seçeneği mevcuttur.

1: ev sahibi takımın galibiyeti

X: beraberlik

2:deplasman takımın galibiyeti

Popüler seçim nedir?

15 etkinlikte en fazla tercih edilen seçeneklerden oluşan bir kolondur. Neden seçmeliyim? Bu seçim ile en fazla tercih edilen seçeneklerden kolon yapmanızı sağlar.

İdeal seçim nedir?

Sistemin rastgele seçilen 10 etliğin en fazla tercih edilen seçeneği, üç etkinlğin en fazla tercih edilen ikinci seçeneği, 2 etkinliğin de en az tercih edilen seçeneği ile oluşan kolundur. Bu buton ile yaptığınız her çaşitteki seçim ile yeni bir ideal kolon oluşturmuş olursunuz.

Sürpsiz seçim nedir?

Sistemin rastgele seçilen 6 etliğin en fazla tercih edilen seçeneği, 5 etkinlğin en fazla tercih edilen ikinci seçeneği, 4 etkinliğin de en az tercih edilen seçeneği ile oluşan kolundur. Bu buton ile yaptığınız her çaşitteki seçim ile yeni bir sürpriz kolon oluşturmuş olursunuz.

Rastgele seçim nedir?

15 etkinlikte sistem tarafından rstgele gerçekleştirilen seçimlerden meydana gelen kolondur.

Toplam 4 ikramiye dereesi vardır: 15, 14 13 ve 12 bilen

15 adet futbol karşılaşmasının sonuçlarından (galibiyet, beraberlik, yenilgi) en çok 15, en az 12 doğru tahmin gerekmektedir. 15, 14, 13 ve 12 maçın sonucunu doğru bilenler ikramiyeye hak kazanır.

Tahmininden pek emin olmayan yada şansını daha fazla artırmak isteyenler, aynı maç için birden çok tahminde de bulunabiliyor.

Oynamış olduğunuz kuponun ikramiye miktarını yükseltmek için misli kısmından yararlanabilirsiniz.

SİSTEMLİ şekilde oynanarak da birden çok tahminde bulunulabilir. Bunu yapmak için A. B. C. D kolonlarını farklı şekilde doldurabilirsiniz. SİSTEMLİ oynadığınız takdirde kazanma şansınız da artacaktır. SİSTEM oynandığı zaman, oynandığı kolon sayısı ve ödenecek miktar da artacaktır.

Spor Toto oyunu oynamak için menüden Spor Toto linkine basın. Karşnıza o haftaya dair Spor Toto listesi gelecektir. Spor Toto oyunu Pazar günü oyuna açılır, Cuma yada Cumartesi günleri oyuna kapalıdır.

Spor Toto oyunununda kolon ücreti ne kadar?

Bir kolonun fiyatı 0.50 TL'dir

Spor Toto oyununda ne kadar para kazanabilirim?

Spor Toto oyunu, havuzda toplanmış olan paraların kazananlara dağıtılması kuralı ile oynanır. Toplanan paranın tutarına göre bu değişir.

Spor Toto kazancı nasıl hesaplanır?

14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4. Maddesi'nce Spor Toto oyununun oynatılması karışılığıda iştirakçilerden toplanan miktardan Katma Değer Vergidi düşürüldükten sonra kalan tutarın yüzde 83'üne tekabül eden müktar derecelere pay edilerek iştirakçilere dağıtılır.

Spor Toto oyunu 15 müsabaka üzerinden oynatılacak olup, dağıtılacak ikramiye tutarları şu derecelerle belirtilen oranlarla dağıtılır:

1. Derece: 15 müsabakadan sonucunu doğru tahmin edenlere yüzde 35

2. Derece 14 müsabakadan sonucunu doğru tahmin edenlere yüzde 20

3. Derece 13 müsabakadan sonucunu doğru tahmin edenlere yüzde 20

4. Derece 14 müsabakadan sonucunu doğru tahmin edenlere yüzde 25

Bütün derecelerdeki düşen pay, bu dereceyi doğru tahminde bulunmuş sütunların sayısına bölünerek bilet sahiplerine eşit biçimde ikramiye dağıtılır. Bir kolonda yalnızca bilinen en üst dereceye ikramiye ödenir. Sonuçların açıklandığı tarihten beri bir sene içinde ibraz edilmeyen biletlere ait ikramiyeler ödenmez.