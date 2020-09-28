Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme yaptığı planı iddiası dehşete düşürdü

Yağmur Aşık’ın Emre Aşık’ı öldürmek için plan kurguladığı sevgilisi Erdi Sungur, Söylemezsem Olmaz programında cinayet planını itiraf etti. Eski futbolcu Aşık ile çekişmeli boşanma davası yaşayan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce’de firari Sungur ile birlikte jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı.

Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın kendisini Aşık’ı öldürtmek için tuttuğunu açıkladı. Sungur, Yağmur Aşık’ın cinayet planı yapıp, Emre Aşık’ın gömülmesi için yer baktığını dahi itiraf etti.

Söylemezsem Olmaz programında itiraflarını sürdüren Sungur, Yağmur Aşık’ın kendisine ‘’Emre Aşık’ı depoya bağlayacağım. Önünde sevişeceğiz ve iş bittikten sonra da 1 kurşun sıkıp öldüreceğim.’’ dediğini söyledi.

‘’Domuzlara yedirecekti.’’

Yağmur Aşık’ın öldürme kurguları yaptığı Emre Aşık’ı insanı kemiğiyle yiyen domuzla depoya kapatıp yedirteceğini belirtti. Sungur’un anlattıkları hem izleyicileri hem de program sunucusu Arto ile Seren Serengil’i dehşete düşürdü.