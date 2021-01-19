Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin hayata gözlerini yumdu

Türkiye’nin önemli isimlerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul’daki evinde ölü bulunan Nur Vergin, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bulundu.

Kendisinden haber alamayan polis, Nur Vergin'in evine girdi ve Vergin'in cansız bedenini buldu. Cilingir yardımıyla eve giren polis, Vergin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümüyle ilgili araştırma yapan polis, şüpheli bir duruma rastlamadı.

Nur Vergin'in hayatı

21 Eylül 1941 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Nur Vergin, ülkenin önde gelen sosyal bilimcilerindendi. Çocukluğu ve gençliğini yurt dışında Paris’te geçiren Vergin, burada sosyoloji eğitimi gördü.

1973 senesinde Paris’ten Türkiye’ye dönen Nur Vergin, 1974 senesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev almaya başladı. 1980 senesinde doçent olan Nur Vergin, kısa bir süre İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde görev aldı. Sonrasında profesör unvanı alan Vergin, Marmara Üniversitesi’nde ve Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini üstlendi.