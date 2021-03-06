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Sosyal medyadan terör propagandası yaptı, hapis cezası aldı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası suçuyla tutuksuz yargılanan emekli Ali G. (60) 1 sene 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:41
Sosyal medyadan terör propagandası yaptı, hapis cezası aldı
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Kayseri'de yaşanan olayda Ali G.'nin sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütünü yücelten paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Sosyal medya hesabından terör örgütünü desteklemek üzere paylaşımlar yapan şüpheli Ali G. mahkemeyeye çıkarıldı.

Şüpheli hakkında, iddianame hazırlanarak, terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Kayseri Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen davada, sanık Ali G. hazır bulundu.

Ali G. paylaşımlarını örgütsel amaçlı olmadığını, DHKP-C terör örgütü olduğundan haberi olmadığını öne sürdü. Mahkeme kararı ile Ali G.'ye terör örgütü propagandası yapmak nedeniyle 1 sene 11 ay 12 gün hapis cezası verildi



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:41
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Anahtar Kelimeler:
SosyalMedyaHapis
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