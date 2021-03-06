Sosyal medyadan terör propagandası yaptı, hapis cezası aldı

Kayseri'de yaşanan olayda Ali G.'nin sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütünü yücelten paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Şüpheli hakkında, iddianame hazırlanarak, terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Kayseri Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen davada, sanık Ali G. hazır bulundu.
Ali G. paylaşımlarını örgütsel amaçlı olmadığını, DHKP-C terör örgütü olduğundan haberi olmadığını öne sürdü. Mahkeme kararı ile Ali G.'ye terör örgütü propagandası yapmak nedeniyle 1 sene 11 ay 12 gün hapis cezası verildi
Son Güncelleme: 06.03.2021 12:41