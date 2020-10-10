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Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla paylaşım yapan fabrika işçisinin cansız bedenine ulaşıldı
Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla...

Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla paylaşım yapan fabrika işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta fabrika işçisi Mesut Dereçiçeği sosyal medya hesabından ''Ölüm hak'' notuyla paylaşım yapmıştı. Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktığını söyleyip haber alınamayan 35 yaşındaki Dereçiçeği'nin cansız bedeni boş bir dükkanda bulundu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:57
Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla paylaşım yapan fabrika işçisinin cansız bedenine ulaşıldı
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Zonguldak’ta fabrika işçisi Mesut Dereçiçeği (35), boş dükkan içerisinde ölü bulundu. 8 Ekim günü sosyal medya üzerinden ‘’ölüm hak’’ notuyla paylaşımda bulunan Dereçiçeği’nin ölümünü şüpheli bulan savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ereğli ilçesinde yaşanan olayda demir-çelik fabrikasındaki işçi Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yatarken bulundu.

Kesici aletle yaralandığı belirlendi

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Dereçiçeği’nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara belirledi. Dereçiçeği, 8 Ekim günü sosyal medya üzerinden ‘’ölüm hak’’ yazdığı bir paylaşım olduğu ve Dereçiçeği’nin arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılıp ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 10.10.2020 17:57
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Mesut Dereçiçeği3. Sayfa
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