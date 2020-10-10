Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla paylaşım yapan fabrika işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta fabrika işçisi Mesut Dereçiçeği (35), boş dükkan içerisinde ölü bulundu. 8 Ekim günü sosyal medya üzerinden ‘’ölüm hak’’ notuyla paylaşımda bulunan Dereçiçeği’nin ölümünü şüpheli bulan savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kesici aletle yaralandığı belirlendi

Ereğli ilçesinde yaşanan olayda demir-çelik fabrikasındaki işçi Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yatarken bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Dereçiçeği’nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara belirledi. Dereçiçeği, 8 Ekim günü sosyal medya üzerinden ‘’ölüm hak’’ yazdığı bir paylaşım olduğu ve Dereçiçeği’nin arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılıp ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.