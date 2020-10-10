Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla paylaşım yapan fabrika işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta fabrika işçisi Mesut Dereçiçeği (35), boş dükkan içerisinde ölü bulundu. 8 Ekim günü sosyal medya üzerinden ‘’ölüm hak’’ notuyla paylaşımda bulunan Dereçiçeği’nin ölümünü şüpheli bulan savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kesici aletle yaralandığı belirlendi
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Dereçiçeği’nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara belirledi. Dereçiçeği, 8 Ekim günü sosyal medya üzerinden ‘’ölüm hak’’ yazdığı bir paylaşım olduğu ve Dereçiçeği’nin arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılıp ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 10.10.2020 17:57