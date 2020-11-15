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Sosyal medyada yapılan canlı yayın esnasında kaza yaşandı! 2 ölü 7 yaralı

Sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada Eşref Aydın yönetimindeki araç, Satılmış Bal'ın kullandığı pancar sökme makinesini taşıyan araca çarptı. Araç çarpma sonucunda ters şeritte seyreden araca çarptı. Kaza sonrasında 2 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı.

15 Kasım 2020 Pazar 03:56
Sosyal medyada yapılan canlı yayın esnasında kaza yaşandı! 2 ölü 7 yaralı
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Tokat’a bağlı Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi ise yaralandı. Acı olay saat 22 sıralarında Zile- Turhal yolunda hareket eden aracın pancar sökme makinesine çarpması sonucu karşı şeritten gelen araca çarpması sonucunda oluştu.


Kazada araçlarda bulunan Gülizar Demir (43) ve Emine Demir (41) yaşamını yitirirken, Eşref Aydın (40), Satılmış Bal'ın (40), Emine Uğurel (24), Fadime İnan (35), Fadime Erdoğdu (47) ve Beyza Dursun kazada yaralandı.

Kaza esnasında sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Eşref Aydın, gerçekleşen kazayı kayıt altına aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren iki kişi ise morga götürüldü.

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 03:56
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Anahtar Kelimeler:
CanlıyayınTrafikkazası
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