Sosyal medyada yapılan canlı yayın esnasında kaza yaşandı! 2 ölü 7 yaralı

Tokat’a bağlı Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi ise yaralandı. Acı olay saat 22 sıralarında Zile- Turhal yolunda hareket eden aracın pancar sökme makinesine çarpması sonucu karşı şeritten gelen araca çarpması sonucunda oluştu.
Kaza esnasında sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Eşref Aydın, gerçekleşen kazayı kayıt altına aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren iki kişi ise morga götürüldü.
Son Güncelleme: 15.11.2020 03:56