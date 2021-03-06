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Sosyal medyada şehit olan askerlerimize küfür eden genç yakalandı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta canlı yayın açarak Bitlis'te şehit olan askerlerimize küfür eden genç kız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:46
Sosyal medyada şehit olan askerlerimize küfür eden genç yakalandı
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Dün Bitlis’te 11 askerimizin şehit olması tüm Türkiye’yi yasa boğarken, sosyal medyada bazı şahıslar askerlerimize hakaret etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şehitlerimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Bitlis’te helikopter kazasında şehit olan askerlere TikTok uygulaması üzerinden açtığı canlı yayında hakaret eden 23 yaşındaki Yonca B. emniyete şikayet edildi. Askerlere hakaret eden ve ‘şehit oldularsa ne yapalım, benim eğlenmem lazım’ diyen Yonca B., daha sonra kendisini konu hakkında uyaran kişilere de küfür savurdu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve emniyete şikayet edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Yonca B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yonca B., daha sonra adliyeye sevk edildi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:46
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaŞehitAskerlerlere Küfür
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