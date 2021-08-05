Sosyal medyada paylaşılan 'HelpTurkey' gönderilerine soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili yapılan yazılı açıklamada hesaplar üzerinden gerçekleştirilen paylaşımlarla ilgili teknik incelemelerin ve tamamlanan araştırma sonuçlarında bazı kişi ve gruplar tarafından gerçek yada bot hesaplarla organize olunarak halk arasında endişe ve korku yaratması nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yapılan paylaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti devleti ile birlikte hükümeti aşağılamaya çalışıldığının saptandığı ve bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili suç unsuru içerdiğinin tespitinin yapıldığı ve söz konusu paylaşımlarla ilgili de resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık kanalından yapılan açıklamada 28 Temmuz günü Türkiye'nin bazı illerinde başlayan orman yangınları sonrası bazı haber ve sosyal medya siteleri üzerinden gerçekleştirilen paylaşımlarla ilgili teknik inceleme başlatıldığı ve bu teknik inceleme sonrası tamamlanan sonuçlara göre gerçek veya bot oldukları tespit edilen hesapların yangın olayı ile ilgili bilgi kirliliği yaptığı ve bazı gerçek dışı içerikleri de bu bilgi kirliliği ile dolaşıma soktuğunun tespit edildiği aktarıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bu paylaşımlarla tahrik edilerek gündem de kaos ortamı yaratan bu hesapların bir dönem terör örgütlerinin propagandaları yapan hesaplar olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Son zamanlarda bu tarz olaylar için araç olarak kullanılan Twitter isimli platformunda '#helpturkey' başlığı ile yapılan paylaşımların, "Militer Doktrin" ve "News Page Turkish" adlı hesaplarda yapılan paylaşımlar olduğunun tespitinin yapıldığının belirtildiği açıklamada teknik alandaki düzlemde herhangi bir manipülasyonla ile birlikte asılsız olarak görülen iddiaların ve haberlerin kullanıcılar tarafından dolaşıma sokulmasıyla stratejilerin takibe alınarak yangınla mücadelede bulunan tüm kamu görevlileriyle gönüllü vatandaşların çalışmaları sırasında onların moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği, bölge halkını da tamamen ümitsizliğe sevk ederken devleti acziyet içerisinde gösteren yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirildiği aktarıldı.