İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Sosyal medyada paylaşılan 'HelpTurkey' gönderilerine soruşturma başlatıldı!

Orman yangınları ile ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan 'HelpTurkey' gönderilerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 14:14
Sosyal medyada paylaşılan 'HelpTurkey' gönderilerine soruşturma başlatıldı!
Takip Et:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili yapılan yazılı açıklamada hesaplar üzerinden gerçekleştirilen paylaşımlarla ilgili teknik incelemelerin ve tamamlanan araştırma sonuçlarında bazı kişi ve gruplar tarafından gerçek yada bot hesaplarla organize olunarak halk arasında endişe ve korku yaratması nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yapılan paylaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti devleti ile birlikte hükümeti aşağılamaya çalışıldığının saptandığı ve bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili suç unsuru içerdiğinin tespitinin yapıldığı ve söz konusu paylaşımlarla ilgili de resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık kanalından yapılan açıklamada 28 Temmuz günü Türkiye'nin bazı illerinde başlayan orman yangınları sonrası bazı haber ve sosyal medya siteleri üzerinden gerçekleştirilen paylaşımlarla ilgili teknik inceleme başlatıldığı ve bu teknik inceleme sonrası tamamlanan sonuçlara göre gerçek veya bot oldukları tespit edilen hesapların  yangın olayı ile ilgili bilgi kirliliği yaptığı ve bazı gerçek dışı içerikleri de bu bilgi kirliliği ile dolaşıma soktuğunun tespit edildiği aktarıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bu paylaşımlarla tahrik edilerek gündem de kaos ortamı yaratan bu hesapların bir dönem terör örgütlerinin propagandaları yapan hesaplar olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Son zamanlarda bu tarz olaylar için araç olarak kullanılan Twitter isimli platformunda '#helpturkey' başlığı ile yapılan paylaşımların, "Militer Doktrin" ve "News Page Turkish" adlı hesaplarda yapılan paylaşımlar olduğunun tespitinin yapıldığının belirtildiği açıklamada teknik alandaki düzlemde herhangi bir manipülasyonla ile birlikte asılsız olarak görülen iddiaların ve haberlerin kullanıcılar tarafından dolaşıma sokulmasıyla stratejilerin takibe alınarak yangınla mücadelede bulunan tüm kamu görevlileriyle gönüllü vatandaşların çalışmaları sırasında onların moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği, bölge halkını da tamamen ümitsizliğe sevk ederken devleti acziyet içerisinde gösteren yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirildiği aktarıldı.


Son Güncelleme: 05.08.2021 14:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturmaPaylaşımHelp Turkey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu

Popüler Haberler

İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
ATV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?
Kripto para dünyasında bilinmesi gereken önemli terimler
2021 yılı rapor onaylama süresi kaç gün?
Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.