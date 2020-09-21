Sosyal medyada gündem olmuştu! Böyle ödüllendirildi

Bitlis Tatvan Belediyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yeni işe giren, evli ve 5 çocuğu bulunan Ecvet Ürün, yerdeki çöpleri topladıktan sonra, çöpleri boşalttı ve bu iş için kullandığı el arabasını bezle temizledi.

Çöp arasını silerken ki anları yoldan geçen bir vatandaş bu güzel anı cep telefonu ile kaydedildi. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce beğeni ve yorum aldı. Biranda sosyal medyada ünlenen belediye çalışanı Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ninde dikkatinden kaçmadı. Mehmet Emin Geylani tarafından bizzat teşekkür edilerek kendisine teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye verildi.

Başkan Geylani, temizlik işçisi hakkında işini hakkıyla yapan özverili çalışan insanların artık zor bulunduğunu söylerken bu durumun kendilerinin duygulandırdığını Ecvet Ürün’ün diğer çalışanların temsili olduğunu işini çalışırken severek yapmanın ayrı bir değer katmanın herkese nasip olmadığını söyledi ve çekilen görüntünün kendilerini çok mutlu ettiğini ve duygulandıklarını vurguladı ve bu durum için kendisine teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.