İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Sosyal medyada gündem olmuştu! Böyle ödüllendirildi

Bitlis Tatvan’da temizlik işçisi olarak çalışan Ecvet Ürün sokakta temizlik yaparken el arabasını bezle sildiği o anlar sosyal medyada paylaşılmış ve büyük ilgi görmüştü. O temizlik görevlisi ilçe belediyesi tarafından teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye ödülü ile ödüllendirildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:03
Sosyal medyada gündem olmuştu! Böyle ödüllendirildi
Takip Et:

Bitlis Tatvan Belediyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yeni işe giren, evli ve 5 çocuğu bulunan Ecvet Ürün, yerdeki çöpleri topladıktan sonra, çöpleri boşalttı ve bu iş için kullandığı el arabasını bezle temizledi.

Çöp arasını silerken ki anları yoldan geçen bir vatandaş bu güzel anı cep telefonu ile kaydedildi. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce beğeni ve yorum aldı. Biranda sosyal medyada ünlenen belediye çalışanı Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ninde dikkatinden kaçmadı. Mehmet Emin Geylani tarafından bizzat teşekkür edilerek kendisine teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye verildi.


Başkan Geylani, temizlik işçisi hakkında işini hakkıyla yapan özverili çalışan insanların artık zor bulunduğunu söylerken bu durumun kendilerinin duygulandırdığını Ecvet Ürün’ün diğer çalışanların temsili olduğunu işini çalışırken severek yapmanın ayrı bir değer katmanın herkese nasip olmadığını söyledi ve çekilen görüntünün kendilerini çok mutlu ettiğini ve duygulandıklarını vurguladı ve bu durum için kendisine teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 21.09.2020 21:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Temizlik İşçisiBitlis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!
Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!
Yıldırım - 3 operasyonunda Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Yıldırım - 3 operasyonunda Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Niğde Valisi Şimşek, depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 evin hasar gördüğünü açıkladı
Niğde Valisi Şimşek, depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 evin hasar gördüğünü açıkladı
Darıca Gençlerbirliği otobüsü kaza yaptı! 5 yaralı
Darıca Gençlerbirliği otobüsü kaza yaptı! 5 yaralı
Avcılar'da haciz memurlarını gören kişi üzerine tiner döküp kendisini dükkana kilitledi
Avcılar'da haciz memurlarını gören kişi üzerine tiner döküp kendisini dükkana kilitledi
Son dakika... Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
Son dakika... Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu

Popüler Haberler

Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
21 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
30000 tl ye alınabilecek en az yakan araba 2020
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Kaynana Aynur ve Gelin Sinem kimdir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
İŞKUR 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı! Başvurular internet üzerinden yapılabilecek
Şaziye İvegin neden gitti? Survivor 2020 Şaziye İvegin sakatlığı ne, neden veda etti?
POMEM Polis Alımında 32 Yaş Şartı, KPSS Hakkında Bakan Soylu'dan Canlı Yayında Açıklamalar!
Jandarma Özel Asayiş komutanlığı nedir? JÖAK nasıl olunur, görevleri nelerdir?
2020 Devlet hastanesi ve SGK Özel hastane muayene ücretleri
2020 İşkur öğrenciler için sosyal çalışma programı detayları belli oldu
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Masterchef'in yeni yarışmacısı Walison Fonseca kimdir?
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.