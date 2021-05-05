İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Sosyal medyada 20 yaş akımı

Sosyal medyada 20 yaş akımı başladı. 20 yaş akımı kapsamında birçok ünlü isim ve siyasetçi 20 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:54
Sosyal medyada 20 yaş akımı
Takip Et:

Son günlerde sosyal medyayı kasıp kavur an 20 yaş akımı başladı. 20 yaş akımı hızlı bir şekilde ünlüler, siyasetçiler, tarihçiler arasında yayılmaya başladı. Bu kapsamda ünlü tarihçi İlber Ortaylı da 25 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı. İlber Ortaylı‘nın paylaştığı bu fotoğraf sonrasında takipçileri fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada yirmili yaşlar akımına Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, 1970 yılında çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştım.

Ayrıca gelecek Partisi Genel başkanı Ahmet Davutoğlu, 20 yaşındaki bir fotoğraf paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu aklıma katılan isimler arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aklıma katılan isimler arasında yer alıyor. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana’daki lise fotoğrafını paylaştı. Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş da takıma katılan isimler arasındaydı. Daha birçok ünlü isim ve milletvekili 20 yaşındaki fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya20li Yaşlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..

Popüler Haberler

Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Beşiktaş sakatlıkları derbiye kadar onarabilecek mi?
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket
Seksenler dizisi Gamze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecmel İs kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkiye'nin illeri plaka sırasına göre
Bugün hangi maçlar var? 5 Mayıs 2021 Çarşamba maç programı
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'in hayatı
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?
Baraj 39.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Fox TV
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Mayıs 2021
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? 2021
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2021 Memur maaşları ne zaman yatar?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman'ın yer aldığı diziler
Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.