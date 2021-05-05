Sosyal medyada 20 yaş akımı

Son günlerdeyı kasıp kavur an 20 yaş akımı başladı. 20 yaş akımı hızlı bir şekilde ünlüler, siyasetçiler, tarihçiler arasında yayılmaya başladı. Bu kapsamda ünlü tarihçi İlber Ortaylı da 25 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı. İlber Ortaylı‘nın paylaştığı bu fotoğraf sonrasında takipçileri fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada yirmili yaşlar akımına Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, 1970 yılında çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştım.

Ayrıca gelecek Partisi Genel başkanı Ahmet Davutoğlu, 20 yaşındaki bir fotoğraf paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu aklıma katılan isimler arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aklıma katılan isimler arasında yer alıyor. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana’daki lise fotoğrafını paylaştı. Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş da takıma katılan isimler arasındaydı. Daha birçok ünlü isim ve milletvekili 20 yaşındaki fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.