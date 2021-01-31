Sosyal medya paylaşımları için ceza çalışmaları başladı!

Almanya’nın düzenlemesi yakın mercekte

Türkiye’detemsilcilerinin ofis açması zorunlu kılınmıştı. İleriki günlerde açıklanacak hukuk reformu ile birlikte sosyal medyada yeni bir dönem başlıyor. İnsan Hakları Eylem Planı’nın taslak metnine göre, sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla ilgili yeni biryapılacak. Vatandaşların gizlilik ve kişilik haklarının korunmasını amaçlayan düzenleme doğrultusunda, sosyal medyada hakaret eden, kişilik haklarına saldıran ve yalan haber yayınlayan kişileresı verilebilecek. Bunun yanında kişinin işlediği suça göre para cezası ya da sosyal medyadan men cezası uygulanacak.

Almanya hükumetinin bu konuya ilişkin yaptığı düzenleme inceleniyor. Almanya hukukuna göre sosyal medyada yalan haber yaymaya ‘dezenformasyon’, bilmeden yalanı yaymaya da ‘mezenformasyon’ denilmektedir. Bu suçlar için farklı farklı cezalar bulunmaktadır. Konuya ilişkin yapılacak olan düzenlemede, Alman hukukunun çalışmaları da baz alınacak.