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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, üçüncü kez kaçak yollarla maymun sahiplendi

Sosyal medyada maymunu ile çektiği videolarla takipçi kitlesini arttıran Meriç İzgi'nin üçüncü kez kaçak yollarla maymun sahiplendiği öğrenildi. Hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

15 Eylül 2020 Salı 16:39
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, üçüncü kez kaçak yollarla maymun sahiplendi
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Sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Meriç İzgi, sahiplendiği maymun ile çektiği videolarla popülerliğini arttırmıştı. İzgü, maymunu Koko’nun annesinin öldüğünü ve bu yüzden onu sahiplendiğini söylemişti.

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Koko’yu İzgi’den almıştı. İzgi ise bu anları videoya kaydederek kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Meriç İzgi, sosyal medyada Koko’yu yetkililerden aldığını ve ona kavuştuğunu duyurmuştu. Ancak olayların İzgi’nin anlattığından çok daha farklı olduğu ortaya çıktı.


3 kez yasadışı yollarla maymun sahiplenmiş!

Maymunu Koko’yu aldığını söyleyen İzgi, ikinci kez kaçak yollarla ‘Makak’ cinsi bir maymun almıştı. Emniyet ekipleri Meriç İzgi’nin evine operasyon düzenleyerek bu maymuna da el koymuştu. Ancak sosyal medya fenomeni Meriç İzgi yine akıllanmayarak üçüncü kez kaçak yollardan maymun sahiplendi. Üç farklı maymunu sahiplenip, tek bir maymun olduğunu iddia eden İzgü’ye yönelik sosyal medyada tepki büyüyor. Hayvan severler, anneleri öldürülerek yasadışı yollarla satılan maymunlar için İzgi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Son Güncelleme: 15.09.2020 16:39
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Anahtar Kelimeler:
Meriç İzgiKoko
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