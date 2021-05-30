Son dakika! Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden zincir marketler için belirlediği yeni kurallar yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılması için verdiği talimat üzerine hükümet harekete geçti.

MAHALLE BAKKALININ 200 METRE YANINA ZİNCİR MARKETLER AÇILAMAYACAK

Hükümet zincir marketler karşısında küçük esnafı korumak amacıyla harekete geçilen düzenlemeler kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının en az 200 metre yanında artık olamayacak. Bulvarlar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometrelik bir mesafenin olması zorunlu kılınacak.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YENİ DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Yapılacak yeni düzenleme için gelecek haftalarda bir toplantı yapılması planlanıyor. Yapılacak toplantıya ise bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında katılacaklar. Planlanacak düzenlemeler tüm ayrıntıları ile masaya yatırılacak. Hükümet gerekli düzenlemeleri ve hazırlıkları yaptıktan sonra meclis gündemine taşınacak. Yapılacak yeni düzenlemenin AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SAAT 11.00'DEN ÖNCE AÇILMAYACAK

Yapılacak düzenlemede öne çıkan başlıklardan biri tanesi de zincir marketlerin çalışma saatleri. Küçük esnafın ve çalışanların korunması amacıyla zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce artık açılamayacak.

BİR DİĞER ÖNERİ İSE PAZAR GÜNÜ DE KAPALI OLABİLİR

AVM'LER ARASINDA 5 KİLOMETRE MESAFE BULUNACAK

Bir diğer planlanan düşünce ise Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması. Öte yandan AVM'lerin de haftada bir gün kapalı olması düşüncesi korona-virüs tedbirleri kapsamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

Yapılacak düzenlemeler ile birlikte yeni açılacak olan AVM'ler arasında ise en az 5 kilometrelik bir mesafenin olması planlanan düşünceler arasında.

BULVARDA 2 KİLOMETRE MESAFE KURALI

Düşünülen düzenleme kapsamında bulvar üzerinde bulunan zincir marketler ile mahalle bakkalları arasındaki mesafe 2 kilometre olacak.

NÜFUSU 2 BİNİN ALTINDA OLAN BÖLGELERDE ZİNCİR MARKET OLMAYACAK

Hazırlanan düzenlemede dikkat çeken konu başlıklarından biri de nüfusu 2 bini altında olan yerlerle ilgili. Buna göre, 2 bin altı nüfuslu bölgelerde zincir market şubeleri açılmayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek.

HER 5 BİN NÜFUSTA BİR MARKET AÇILACAK

Planlana düzenlemelerde her 5 bin nüfusta bir market açılabilecek. Uygun görülen bazı bölgelerde ise 100'er metre arayla aynı zincir marketin farklı şubelerinin açılmasına müsaade edilmeyecek.

ZİNCİR MARKETLERDEKİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Hükümet tarafından tasarlanan yeni düzenlemeler ile zincir marketlerdeki çeşitliliği de ele alınacak. Planlanan yeni kriterlere göre alanı metrekaresi 1.500 altında olan zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi ürünlerin satışı yapılmayacakken büyük olan zincir marketler ise bu ürünlerin satışına izin verilecek.

